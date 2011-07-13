Україна може звернутися у міжнародні інстанції при відмові РФ переглянути газові контракти - Богословська

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань газових угод, народний депутат від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА заявляє, що Україна може звернутися в міжнародні судові інстанції в разі відмови Росії переглянути газові контракти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час відеомоста Київ-Москва.

«Справа ТИМОШЕНКО матиме вплив на хід газових переговорів. Наявність обвинувального вироку може служити для України додатковим аргументом під час цих переговорів. І, не доведи Господи, ми не зможемо досягти з Росією в договірному раунді переговорів зміни умов газової угоди, то останнім кроком, на який може піти Україна, може бути Страсбурзький суд (І.БОГОСЛОВСЬКА обмовилась, насправді маючи на увазі Стокгольмський арбітраж), який передбачений самими газовими контрактами», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКАЯ.

За її словами, позиція української влади полягає в тому, щоб у зрозумілому для української і російської сторін режимі переглянути умови газового контракту і привести його у відповідність з базовими європейськими принципами «справедливої ринкової ціни».

Як заявила І.БОГОСЛОВСЬКА, з письмових директив видно, що домовленості в 450 доларів як базової ціни формули були результатом особистих домовленостей Ю.ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА 17 січня 2009 року.

У той же час, вона зазначила, що станом на 17-19 січня 2009 року ціна на нафту становила 40 доларів за барель, тому Україна мала всі шанси вийти на базову ціну, що не перевищує 250 доларів за тисячу кубометрів.

І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила, що газові сховища України були заповнені на 100% газом, з якого 17 млрд. кубометрів було державного, плюс газ власного видобутку. «Все це забезпечувало споживання України до кінця квітня 2009 року. Тобто, Україна мала всі можливості продовжувати переговори і вийти на найбільш вдалу для неї формулу ціни», - додала вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА також сказала, що Росія виявилася винною в зриві постачань газу в Європу.

«Цей факт був доведений всіма міжнародними експертами. Крім того, всі європейські споживачі одержували газ від Росії, а не від України, тому зобов`язання з відшкодування збитків за нетранспортування газу європейським споживачам несла виключно Росія. Спроба Росії перемкнути відповідальність на Україну заявами, що Україна краде газ, виявилася нікчемною, оскільки всі європейські експерти встановили, що жодного кубометра російського газу Україна тоді не вилучила», - сказала вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА впевнена, що керівництво України могло бути спокійним у тому, що ніхто не пред`являтиме позови. Також Росія через перекриття газу в Європу втрачала за день майже 100 млн. доларів, додала вона.

«ТИМОШЕНКО грала передпрезидентську гру і їй було все одно, як виглядатиме її країна. Їй було важливо, як виглядатиме її імідж. Ціною величезних втрат власної держави вона намагалася завоювати додаткові дивіденди в європейських споживачів», - вважає І.БОГОСЛОВСЬКА.