Переговори щодо купівлі «Бєлтрансгазу» продовжаться у вересні - «Газпром»

Москва. Переговори щодо купівлі 50% акцій «Бєлтрансгазу» і за контрактами на поставку в Білорусь і транзит газу продовжаться у вересні.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками телефонної розмови керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і першого заступника прем'єр-міністра Білорусі Володимира СЕМАШКО.

«Була досягнута домовленість, що переговори щодо купівлі «Газпромом» 50% акцій ВАТ «Белтрансгаз» і по укладанню нових контрактів на постачання і транзит газу будуть продовжені у вересні», - йдеться в повідомленні.

За підсумками переговорів О. МІЛЛЕР зазначив: враховуючи, що переговори продовжаться восени, тобто напередодні опалювального сезону, доведеться в комплексі обговорювати питання отримання «Газпромом» контролю над «Белтрансгазом» і умови поставки і транзиту російського газу, хоча цього дуже не хотілося б.

«На жаль, не з нашої вини, переговорний процес затягнувся. Час, коли можна було спочатку врегулювати корпоративні питання по «Белтрансгазу», а потім, вже з позиції 100% власника компанії, підписувати договори на постачання і транзит, було упущено. Тим не менш, у нас є всі можливості, щоб зняти невирішені питання, що залишилися, задовго до закінчення дії існуючого контракту на поставку газу в Білорусь", - сказав О. МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, "Белтрансгаз" є монополістом на білоруському газовому ринку.

ВАТ "Газпром" з 2010 року є власником 50% акцій ВАТ "Белтрансгаз".

Офіційний Мінськ вирішив продати "Газпрому" інші 50% акцій «Бєлтрансгазу» за 2,5 мільярда доларів.

Керівники уряду Білорусі і "Газпрому" неодноразово заявляли про готовність до укладення угоди з купівлі-продажу акцій "Белтрансгаза", проте Мінськ пов'язав контракт з договором на постачання газу до Білорусі в 2012-2014 роках. "Газпром" подібні умови не влаштували.

30 червня ц.р. О. МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» готовий купити 50% компанії «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. дол «буквально завтра».