ЄС надасть Молдові 78,6 млн. євро допомоги, зокрема на реформи в енергетиці

Брюссель. Європейський Союз надасть Молдові 78,6 млн. євро допомоги цього року для реалізації щорічного Плану дій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення Єврокомісія ухвалила сьогодні.

Виділені гроші планується використовувати на реформи в енергетиці, зокрема, на вивчення потенціалу Молдови в розвитку енергетики з відновлюваних джерел енергії, а також на покращення ефективності судової системи Молдови.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, Єврокомісія затвердила низку щорічних Планів дій для країн – східних сусідів ЄС і ухвалила рішення про виділення коштів на їх реалізацію. Так, Україна отримала 30 млн. євро на інституційні реформи.