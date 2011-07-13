ФДМУ почав формування комісій із продажу "Київенерго", "Закарпаттяобленерго" і "Західенерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав формування конкурсних комісій із продажу держпакетів трьох енергокомпаній, що входять до першої групи запланованих до приватизації об`єктів енергетики, - 25% ПАТ "Київенерго", 50% ВАТ "Закарпаттяобленерго" і 45,103% ВАТ "Західенерго".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

До конкурсних комісії, окрім представників Фонду держмайна, будуть включені, зокрема, представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства фінансів, профспілкових організацій.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ почав підготовку до продажу на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону держпакетів акцій ПАТ "Київенерго", ПАТ "Західенерго" і ПАТ "Закарпаттяобленерго".

ФДМУ запрошує потенційних покупців взяти участь у розробці умов продажу цих держпакетів акцій.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня ц.р. голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 р.