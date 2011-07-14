Острозька міська рада категорично проти добудови нових енергоблоків на ХАЕС

Острозька міська рада Рівненщини висловилася категорично проти спорудження нових енергоблоків на сусідній Хмельницькій АЕС.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації Української народної партії, таке рішення було прийнято на сесії міськради одноголосно.

З пропозицією не підтримувати рішення про добудову третього і четвертого енергоблоків ХАЕС на сесії Острозької міськради виступили, зокрема, депутати від УНП, ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода», які аргументували свою позицію численними загрозами, які несе в собі нарощування додаткових енергетичних потужностей на цій АЕС.

Зокрема, було висловлено думки про те, що у вигідності будівництва нових енергоблоків ніхто так і не переконав жителів прилеглих територій вагомими аргументами. Крім того, в сучасних умовах України нарощування таких потужностей небезпечне не тільки з екологічного, а й технічного боку, якщо зважати на якість будівництва, надійність фундаментів під енергоблоки, забезпеченість необхідною кількістю води тощо.

Як повідомляв УНІАН, у деяких населених пунктах Рівненщини, які прилеглі до ХАЕС, пройшли громадські слухання щодо добудови нових енергоблоків на цій станції. І на жодному такому слухання жителі цих населених пунктів не висловилися на підтримку будівництва нових енергоблоків. А питання про це так і не було поставлено на голосування на зборах громадськості.