Заява Moody's про можливе зниження рейтингу США обвалили ціну нафти

На світових торгах у четвер, 14 липня, ціни на нафту знижуються після оголошення рейтинговим агентством Moody`s Investors Service про те, що суверенний борговий рейтинг США на рівні "ААА" поміщений на перегляд з можливістю зниження.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,32 долара, або на 0,33% - до 97,7 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,38 долара, або на 0,32% - до 118,4 долара за барель.

Побоювання за найбільшу світову економіку - США - помітно посилилися після рішення агентства Moody`s, яке може знизити рейтинг США до рівня "АА" у випадку, якщо в країні відбудеться "технічний" дефолт. Ймовірність цієї події не виключена, хоч і "низька", оскільки конгресменам від обох партій не вдається дійти згоди щодо збільшення обсягів держборгу і скорочення бюджетних витрат, передає Bloomberg.