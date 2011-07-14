Клюєв доручив почати переговори з "Лукойлом" щодо запуску Одеського НПЗ

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості провести переговори з керівництвом ВАТ "ЛУКОЙЛ" щодо запуску Одеського нафтопереробного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав сьогодні під час презентації проекту Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, після того як ознайомився з даними про зростання промвиробництва по областях за перше півріччя, згідно з якими в Одеській області відзначається падіння виробництва більш ніж на 13%.

Представник Одеської облдержадміністрації, пояснюючи причини падіння, відзначила, що ситуація виникла через припинення роботи нафтопереробного заводу, який не планує починати роботу до кінця року. «Доручення Мінпалива: необхідно буде з "Лукойлом" домовлятися, щоб запустити підприємство», - сказав А. КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня ц.р. віце-президент ВАТ "ЛУКОЙЛ" Валерій СУБОТІН в кулуарах Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що компанія розраховує в поточному році запустити належний йому Одеський НПЗ, один з найбільших нафтопереробних заводів України.

Нагадаємо, «ЛУКОЙЛ» зупинив роботу Одеського НПЗ на плановий ремонт в жовтні 2010 року, на кілька місяців раніше наміченого терміну. Найбільша в РФ приватна нафтова компанія своє рішення пояснила низькою рентабельністю і несприятливою кон'юнктурою українського ринку. Раніше заступник генерального директора «ЛУКОЙЛу» повідомляв, що компанія може запустити НПЗ у березні.

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 році) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дозволила випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне паливо - за стандартом Євро-4.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський нафтопереробний завод» (м. Одеса) здатний щорічно переробляти 2,8 млн. тонн нафти. З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

Компанії «ЛУКОЙЛ» належать 6 нафтопереробних заводів у Росії та за кордоном: в Україні, Болгарії та Румунії. Їх сукупна потужність складає 14 млн. тонн нафти на рік.