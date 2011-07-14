Проект держпрограми: виробництво електроенергії у 2012 р. зросте до 200,1 кВт/год

Виробництво електроенергії в Україні у 2012 році планується збільшити на 2,6 млрд. кВт/год - до 200,1 кВт/год, у тому числі виробництво електроенергії на АЕС - на 2,4 млрд. кВт/год - до 91,5 кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, презентованому сьогодні на засіданні колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Крім того, планується реалізовувати програму підвищення безпеки АЕС.

Згідно з проектом програми, у 2012 році планується проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС.

Планується також збільшити обсяг виробництва концентрату природного урану, створення виробництва ядерного палива.

Для розвитку галузі з держбюджету в 2012 році планується виділити 732 млн. грн. і залучити недержавні кошти в обсязі 8,4 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України в 2010 році склало 188,0 млрд. кВт/год., що на 8,7% більше, ніж за 2009 рік.

Згідно з прогнозним балансом електроенергії на 2011 рік, затвердженим Міністерством палива та енергетики, Україна планує в 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 6,2%, або на 11,4 млрд. кВт/год., - до 194,839 млрд. кВт/год., порівняно з прогнозом виробництва у 2010 році.

Атомні електростанції (АЕС) України у 2010 році збільшили вироблення електроенергії на 7,5%, або 6,227 млрд. кВт/год, - до 89,151 млрд. кВт/год.