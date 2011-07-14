Видобуток вугілля у 2012 р. планується збільшити на 2,2 млн.т - до 62,2 млн.т - проект програми

Видобуток вугілля в Україні у 2012 році планується збільшити на 2,2 млн. тонн - до 62,2 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, презентованому сьогодні на засіданні колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Крім того, планується надавати держпідтримку для збуту готової вугільної продукції й частково покривати витрати з собівартості виробництва.

Планується також проводити технічне переобладнання державних вугле- і торфодобувних підприємств і надавати держпідтримку будівництву цих підприємств.

Для розвитку вугільної галузі у 2012 році з держбюджету планується виділити 6,9 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Вуглевидобувні підприємства України у 2010 році збільшили видобуток вугілля на 4%, або 2,863 млн. тонн, у порівнянні з 2009 роком - до 75,166 млн. тонн.

У 2009 році Україна скоротила видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, у порівнянні з 2008 роком, - до 72,219 млн. тонн.

У 2008 році видобуток вугілля в Україні зрос на 2,8%, або 2,116 млн. тонн, порівняно з аналогічним показником 2007 року - до 77,654 млн. тонн.