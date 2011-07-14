Українська ГТС може бути приватизована найближчим часом - експерт

Українська газотранспортна система може бути приватизована найближчим часом.

Таку думку висловив експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА в коментарі, переданому УНІАН.

«У цьому сенсі законодавчі перепони приватизації української ГТС можуть бути зняті досить швидко», - зазначив він. Експерт нагадав, що, зокрема, законопроект № 7562 містить норму про внесення змін до закону «Про трубопровідний транспорт» та відкриває можливість для продажу української газотранспортної системи. «Примітно, що сам законопроект називається «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», і, в принципі, взагалі не повинен торкатися теми ГТС. Проте він вже пройшов схвалення профільного комітету і чекає свого голосування в стінах Верховної Ради», - заявив В. ЗАСТАВА.

Говорячи про перспективи створення тристороннього консорціуму Україна-Росія-ЄС, який би модернізував і надалі керував би українською ГТС, експерт Інституту Горшеніна зазначив, що переговори в цьому напрямку на сьогоднішній день перервані: «Для Європи питання стабільності поставок російського газу через український газопровід - це питання енергетичної безпеки. Європейські корпорації готові інвестувати в даний проект. Проте, як часто вказують наші європейські колеги, сьогодні подібний варіант не можливий через неготовність української сторони встановлювати прозорі правила гри на газовому ринку. При цьому варто зазначити, що згідно з дослідженнями Інституту Горшеніна, більша частина українського суспільства - 52,7% виступає за створення міжнародного консорціуму для модернізації ГТС».

Коментуючи заяви ряду російських експертів і чиновників, які наполегливо завіряють, що на сьогоднішній день українська труба вже не так цікава Росії, і більше того, після введення в експлуатацію «Південного» і «Північного» потоків вона взагалі втратить будь-яку цінність, В. ЗАСТАВА заявив, що ці та інші аргументи мають під собою серйозні підстави, але правда полягає в тому, що українська ГТС все-таки потрібна Росії.

В. ЗАСТАВА відзначив, що українська ГТС - найдешевший спосіб доставки російського газу в Європу. Останніми роками «Газпром» спробував увійти в управління більшості газотранспортних систем транзитних країн. Таким чином, вважає експерт, російський державно-приватний монополіст забезпечує собі прогнозовану ситуацію, знижує витрати на транспортування газу і головне - отримує прямий доступ до споживачів, в першу чергу промислових. При цьому з усіх труб українська - найзначніша для «Газпрому», а Україна - найбільший європейський споживач російського газу.

«Введення в експлуатацію «Північного» та «Південного» потоків не вирішить ситуацію. Адже проектована пропускна здатність обох потоків - 118 млрд. м. куб., що істотно менше потенційної потужності української ГТС - 178,5 млрд. куб. м (на кордоні з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою). Враховуючи цінність української ГТС для «Газпрому», питання про те, чи витримає українська влада тиск своїх російських «партнерів», залишається відкритим», - заявив експерт.