Видобуток газу в Україні в І півріччі скоротився на 1,5%, нафти – на 4,7%

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-червні скоротили видобуток природного газу на 1,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 9,5 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, у січні-червні видобуток нафти в Україні скоротився на 4,7%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 1,220 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у січні-червні скоротився на 11,0%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 431,0 тис. тонн, а газу нафтового супутнього збільшився на 8,9% – до 352,0 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 5,5%, порівняно з 2009 роком, до 19,1 млрд. куб. м. У 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5%, порівняно з 2009 роком, до 2,566 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в 2010 році скоротився на 8,8%, порівняно з 2009 роком, до 928,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного скоротився на 12,0% – до 655,0 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять до структури НАК «Нафтогаз України».