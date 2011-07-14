Виробництво електроенергії в Україні в І півріччі збільшилося на 3,6%

Виробництво електроенергії в об`єднаній енергосистемі (ОЕС) України в січні-червні становило 96,7 млрд. кВт/год, що на 3,6% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво електроенергії в червні збільшилося на 2,6%, порівняно з червнем 2010 року, до 14,0 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2010 році виробництво електроенергії в об`єднаній енергосистемі України становило 188,0 млрд. кВт/год, що на 8,7% більше, ніж за 2009 рік.