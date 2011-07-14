Уряд має намір виставити на продаж держпакети "Миколаїв-" і "Хмельницькобленерго"

Кабінет міністрів України включив ПАТ "Миколаївобленерго" і ПАТ "Хмельницькобленерго" до переліку енергогенеруючих і енергозабезпечуючих компаній, держпакети акцій яких підлягають продажу в 2011 році, таким чином, розширивши його з 11 до 13-ти об`єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 13 липня повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА після засідання Кабінету міністрів.

"Миколаївобленерго" і "Хмельницькобленерго" вносяться до списку енергооб`єктів, які плануються на приватизацію цього року", - сказав В.МАКУХА.

При цьому він відзначив, що держава має намір зберегти за собою блокуючі пакети акцій цих обленерго. "Ці компанії доповнили перелік, який було затверджено 11 квітня. Йдеться про ті самі умови – блокуючий пакет у розмірі 25%+1 акція залишається у держави, а інше йде на продаж", - уточнив заступник міністра.

Нагадаємо, Кабінет міністрів своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня п.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня п.р. голова ФДМ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що ФДМ затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 р.