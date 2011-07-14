Кабмін відніс сланцевий газ до копалин загальнодержавного значення

Кабінет міністрів України своєю постановою відніс сланцевий газ до корисної копалини загальнодержавного значення.

Відповідна постанова Кабміну (№ 718 від 6 липня) оприлюднена на урядовому порталі.

Водночас до корисної копалини загальнодержавного значення Кабмін також відніс і кварцитоподібний пісчаник.

Крім того, Кабмін надав статус корисної копалини загальнодержавного значення нафтовому бітуму замість конденсату.

Як повідомлялося, в жовтні 2010 року Верховна Рада звільнила від ліцензування пошук і розвідку, видобуток корисних копалин з родовищ, що мають загальнодержавне значення.