Сьогодні Печерський райсуд у справі Тимошенко має право на дві процесуальні дії

Сьогодні Печерський районний суд, який продовжує розгляд справи за звинуваченням лідера «Батьківщини», екс-прем'єра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році, повинен зробити тільки дві процесуальні дії.

Про це повідомляє сайт Ю. ТИМОШЕНКО.

Зокрема, відповідно до статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України після представлення Ю. ТИМОШЕНКО клопотання про допуск до участі в справі нових захисників головуючий на судовому засіданні суддя Родіон КІРЄЄВ зобов'язаний винести відповідне рішення.

При цьому, як наголошується в повідомленні, суддя повинен керуватися нормою частини 4 статті 44 Кодексу, згідно з якою захисник допускається до участі у справі на будь-якій стадії процесу, а також статтею 48 КПК, яка визначає право захисника на ознайомлення після закінчення досудового слідства з усіма матеріалами справи.

Крім того, відповідно до вимог статті 289 КПК, суд сьогодні зобов'язаний надати новому захисникові, який вперше вступив у справу, час, необхідний для ознайомлення з матеріалами справи і для підготовки до участі в судовому засіданні.

Як відомо, на попередньому судовому засіданні, 11 липня, Ю. ТИМОШЕНКО повідомила суд про підписану нею заяву захисника Миколи ТИТАРЕНКА щодо його відмови від захисту екс-прем'єра у зв'язку з ненаданням суддею Р. КІРЄЄВИМ адекватного терміну для ознайомлення з матеріалами справи.

Крім того, Ю. ТИМОШЕНКО, бажаючи скористатися своїм правом запросити нового захисника на стадії судового розгляду справи, звернулася до суду з клопотанням про виділення їй трьох діб, відповідно до статті 46 Кримінально-процесуального кодексу України. Після обгрунтування пояснень з боку захисту суддя Р. КІРЄЄВ змушений був оголосити перерву в судовому засіданні до 9.00 15 липня.