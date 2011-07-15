Інтереси Тимошенко представлятимуть чотири адвокати, двоє з них громадяни США

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір залучити до судового процесу з розгляду її кримінальної справи щодо газових угод 2009 року чотирьох адвокатів, двоє з яких мають американське громадянство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед початком судового засідання.

«Сьогодні так, як я власне зобов’язана була зробити, я буду представляти суду чотирьох захисників, причому два захисники будуть представляти: один з них – аудиторську компанію BDO, а другий – компанію Covington, для того, щоб світ чув кожне слово, яке сказано в цьому процесі і кожне сфальшоване обвинувачення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, екс-прем’єр відмовилася назвати прізвища нових адвокатів, заявивши, що представить їх журналістам після рішення суду про їхній допуск до судового процесу. «Українське законодавство не забороняє залучати захисників з іноземним громадянством», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Ю.ТИМОШЕНКО заявила про розірвання контракту із захисником Миколою ТИТАРЕНКОМ у зв’язку з тим, що він не має змоги через дії суду представляти її інтереси у судовому засіданні. Ю.ТИМОШЕНКО має ще одного захисника – Сергія ВЛАСЕНКА.