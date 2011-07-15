Тимошенко видалено із зали суду на одне засідання

Головуючий на судовому засіданні суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ видалив на одне судове засідання екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того як майже 1 год. 20 хв. суддя вмовляв Ю.ТИМОШЕНКО підвестися і стоячи робити заяву.

«Відбувається явне зневажання до суду. Вся поведінка підсудної свідчить про її зневажання до суду», - заявив Р.КІРЄЄВ.

Цю заяву він зробив після того як сторона обвинувачення також висловилася за видалення Ю.ТИМОШЕНКО із зали судових засідань за порушення законодавства та відмову вставати.

Під час обговорення питання щодо видалення Ю.ТИМОШЕНКО сама лідер «Батьківщини» не поспішаючи збирала речі.

Крім того, під час обговорення даного питання народний депутат Сергій САС заявив, що сторону обвинувачення має представляти тільки один прокурор, а не три.

Р.КІРЄЄВ зробив зауваження С.САСУ, однак не вигнав його із зали.

Після цього суддя ухвалив рішення видалити Ю.ТИМОШЕНКО на одне засідання.