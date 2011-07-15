Путін не виключає будівництва третьої черги газопроводу «Північний потік»

Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін не виключає можливості будівництва третьої черги газопроводу «Північний потік».

«Мы будем строить вторую очередь ВСТО (трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан». – «Газета.Ru»), у нас огромный рынок сбыта, связанный с ремонтом труб. Кроме того, будет вторая нитка газопровода «Северный поток», на очереди «Южный поток», а, может быть, и еще одна очередь «Северного потока», - сказав Путін на зустрічі з робітниками Магнітогорського металургійного комбінату.

«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу в Європу. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга в Ленінградській області) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда).

Акціонери Nord Stream AG - ВАТ «Газпром» (51%), німецькі Wintershall Holding ("дочка" BASF SE) і E. On Ruhrgas (по 15,5%), нідерландська NVNederlandse Gasunie і французька GDF Suez SA (по 9%), передає РІА «Новости».