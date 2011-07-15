Ціни на бензин зберігають тижневий рівень

З 8 по 15 липня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти практично не змінилися. Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи "А-95», з 8 по 15 липня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 - збереглися на рівні 9,44 грн. / літр; бензин А-92 - збереглися на рівні 9,98 грн. / літр; бензин А-95 - знизилися на 0,3% - з 10,30 грн. / літр до 10,27 грн. / літр; дизельне паливо - знизилися на 0,1% - з 9,74 грн. / літр до 9,73 грн. / літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група« А-95 »створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.