Дубина: Тимошенко під загрозою звільнення змусила підписати газові контракти

Колишній голова НАК «Нафтогаз Україна» Олег ДУБИНА заявляє, що екс-прем'єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО під загрозою звільнення змусила його підписати газові контракти з Росією в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у свідченнях О. ДУБИНИ, зачитаних в Печерському райсуді Києва в рамках оголошення прокурором обвинувального висновку по справі Ю. ТИМОШЕНКО.

«Перед підписанням контрактів Юлія ТИМОШЕНКО погрожувала мені звільненням з роботи у разі моєї відмови підписати контракти», - сказав О. ДУБИНА.

Він заявив, що відмовлявся підписувати контракт з умовами поставок газу по 450 дол. за тисячу кубометрів без директив Кабінету Міністрів. Однак через два дні Ю. ТИМОШЕНКО надала О. ДУБИНІ затверджені нею особисто та скріплені печаткою уряду директиви. «Таким чином, Ю. ТИМОШЕНКО особисто дала розпорядження на підписання договорів», - йдеться у свідченнях О. ДУБИНИ.

Також колишній глава НАК «Нафтогаз Україна» стверджує, що відмовлявся підписувати контракти і доповів про це тодішньому Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, але той не дав прямої відповіді на питання підписувати чи не підписувати контракти.

Відповідно до свідчень О. ДУБИНИ, якщо б він знав, що уряд не приймав директив, то не підписав би ті контракти, але змушений був їх укласти, враховуючи те, що директиви є обов'язковими для виконання.

Крім того, О. ДУБИНА вважає, що за рахунок запасів газу в газосховищах можна було протримати країну до кінця лютого 2009 року, не купуючи газ в Росії, і спробувати переконати Росію піти на поступки. Проте О. ДУБИНА не вказав, чи гарантувало б це зниження ціни на газ.