Дубина розповів, як підписувались газові контракти

Колишній голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО під загрозою звільнення змусила його підписати газові контракти з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у показах О.ДУБИНИ, зачитаних у Печерському райсуді Києва в рамках оголошення прокурором обвинувального висновку у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

«Перед підписанням контрактів Юлія ТИМОШЕНКО погрожувала мені звільненням з роботи в разі моєї відмови підписати контракти», - вказав О.ДУБИНА.

Він заявив, що відмовлявся підписувати контракт з умовами постачання газу по 450 дол. за тисячу кубометрів без директив Кабінету міністрів. Однак через два дні Ю.ТИМОШЕНКО надала О.ДУБИНІ затверджені нею особисто і скріплені печаткою уряду директиви. «Таким чином, Ю.ТИМОШЕНКО особисто дала розпорядження на підписання договорів», - йдеться у показах О.ДУБИНИ.

Також колишній глава НАК «Нафтогаз України» стверджує, що відмовлявся підписувати контракти і доповів про це тодішньому Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, але той не дав прямої відповіді на запитанні підписувати чи не підписувати контракти.

Згідно з показами О.ДУБИНИ, якби він знав, що уряд не ухвалював директив, то не підписав би ті контракти, але змушений був їх укласти з огляду на те, що директиви є обов’язковими для виконання.

Крім того, О.ДУБИНА вважає, що за рахунок запасів газу в газосховищах можна було протримати країну до кінця лютого 2009 року, не купуючи газ у Росії, та спробувати переконати Росію піти на поступки. Однак О.ДУБИНА не вказав, чи гарантувало б це зниження ціни на газ.