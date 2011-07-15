Азаров: Тимошенко в обмін на зниження ціни на газ погоджувалася продовжити термін базування ЧФ РФ

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що колишня керівник українського уряду Юлія ТИМОШЕНКО в обмін на зниження ціни на російський газ погоджувалася подовжити на 50 років термін базування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, такі свідчення М. АЗАРОВА містяться в обвинувальному висновку «газової» справі проти Ю. ТИМОШЕНКО, які зачитала сьогодні на засіданні Печерського райсуду Києва прокурор Лілія ФРОЛОВА.

Зокрема, М. АЗАРОВ стверджує, що під час підписання так званих «Харківських угод» він обговорював з главою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ питання газових контрактів 2009 року. М. АЗАРОВ стверджує, що запитав у В. ПУТІНА, чому Ю. ТИМОШЕНКО погоджувалася підписати газові угоди.

«У свою чергу, Путін відповів, що під час переговорів 2009 року Ю. ТИМОШЕНКО погодилася на 50 років оренди Чорноморського флоту Росії в Криму», - йдеться у свідченнях М. АЗАРОВА.