Держобвинувачення завершило оголошення обвинувального висновку у справі Тимошенко

15:28, 15 липня 2011
Енергетика
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Представник державного обвинувачення прокурор Лілія ФРОЛОВА завершила оголошення обвинувального висновку стосовно екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і після цього суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ оголосив технічну перерву у судовому засіданні на 15 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.КІРЄЄВ пояснив необхідність оголошення перерви виробничою необхідністю.

«З виробничою необхідністю я оголошую перерву на 15 хвилин», - оголосив Р.КІРЄЄВ.

В обвинувальному висновку прокурор Л.ФРОЛОВА пов’язувала кримінальну відповідальність Ю.ТИМОШЕНКО не лише з вчиненням злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень), а так само із тим, що в 2005 році проти Ю.ТИМОШЕНКО в Росії було висунуто кримінальне обвинувачення за фактом організації дачі хабара за ст. 291 Кримінального кодексу Росії, що відповідає ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України (співучасть у злочині та комерційний підкуп службової особи).

«Встановлено, що ТИМОШЕНКО Ю.В. на шлях виправлення не стала та перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України в 2009 році вчинила тяжкий злочин у службовий діяльності», - заявила Л.ФРОЛОВА.

На думку сторони обвинувачення, навмисність дій Ю.ТИМОШЕНКО полягає в її бажанні створити «позитивний імідж ефективного керівника».

За словами Л.ФРОЛОВОЇ, під час досудового слідства також не було встановлено обставин, які можуть пом’якшити покарання обвинуваченої.

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