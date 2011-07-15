В засіданні Печерського суду у справі Тимошенко оголошено перерву до 18 липня

У засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією оголошено перерву до 18 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, наступне засідання суду за рішенням головуючого у процесі судді Родіона КІРЄЄВА розпочнеться об 11.00.

Після оголошення обвинувального висновку свою позовну заяву оголосив цивільний позивач, представник НАК «Нафтогаз України». Суть позову полягає в тому, що Ю.ТИМОШЕНКО своїми діями завдала державі збитків у розмірі понад 1,5 млрд. грн.

Р.КІРЄЄВ запропонував прокурорам оголосити перерву у засіданні суду.

У свою чергу, сторона державного обвинувачення зауважила, що після оголошення обвинувального висновку та заслуховування суті цивільного позову передбачається роз’яснення їх суті підсудній. Тому прокурори підтримали пропозицію судді оголосити перерву.

Як повідомляв УНІАН, головуючий на судовому засіданні суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ сьогодні зранку видалив на одне судове засідання Ю.ТИМОШЕНКО, звинувативши її у неповазі до суду.

Після цього представник державного обвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА зачитувала обвинувальний висновок. Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати були відсутні на засіданні суду.