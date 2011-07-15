Вінницька область направить на розвиток малої гідроенергетики 50 млн. грн.

Вінницька обласна рада затвердила програму розвитку малої гідроенергетики в області на 2011-2015 роки із загальним обсягом фінансування 50,1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна програма була прийнята у п`ятницю, 15 липня, під час чергового засідання Вінницької обласної ради.

На виконання програми з обласного бюджету буде залучено 1 млн. грн. і ще 49,1 млн. грн. складуть кошти позабюджетних джерел.

У 2011 році програма передбачає 10,8 млн. грн. вкладень, в 2012 році - 11,4 млн. грн, в 2013 -. 12,1 млн. грн, в 2014 -. 7,9 млн. грн. і в 2015 році - 7,9 млн. грн.

Метою програми є забезпечення ефективного розвитку малої гідроенергетики з максимальним використанням економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу, вдосконалення управління об`єктами малої гідроенергетики і рівня їх безпеки.

Програмою передбачено проведення розчищення гідроакумулюючих водойм діючих ГЕС, проведення технічного переозброєння реконструкції малих ГЕС.

Також планується відновлення, будівництво і введення в експлуатацію нових малих ГЕС на об`єктах водного господарства діючих або створених. Зокрема, програмою пропонується модернізація та оновлення 12 малих ГЕС, які вимагають більше 46 млн. грн. капіталовкладень.

Довідка УНІАН. У Вінницькій області працює 11 малих ГЕС загальною потужністю 20,69 МВт. У 2010 році цими МГЕС в області вироблено 87 млн. кВт / год електроенергії, що еквівалентно 30,55 тис. тонн умовного палива.