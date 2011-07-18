Котирування ф'ючерсів на нафту у п'ятницю виросли

Нафтові ф'ючерси у п'ятницю завершили тиждень нерівних торгів зростанням на 1,6%, піднявшись вище 97 доларів за барель на тлі очікувань того, що політика Федеральної резервної системи (ФРС) США продовжить підтримувати високі ціни на нафту, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування серпневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 1,55 долара до 97,24 долара за барель.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE подорожчали на 1 долар до 117,26 долара за барель.

Протягом тижня ціни на нафту коливалися між 93,50 і рівнями вище 99 доларів за барель, чому сприяв виступ голови ФРС Бена Бернанке в Конгресі США, в ході якого він сказав, що у разі необхідності буде здійснено додаткове стимулювання економіки, однак найближчим часом нічого не планується.

За словами трейдерів, коментарі Б. БЕРНАНКЕ створили ситуацію, в якій і сильні, і слабкі економічні дані США сприятливі для цін на нафту та інші сировинні товари. Ознаки сильного відновлення економіки, на їхню думку, підвищать попит на нафту, тоді як свідчення триваючого послаблення створять умови для нових заходів стимулювання ФРС, що послабить долар США і підхльосне покупки деномінованих у доларах сировинних товарів, таких як нафта.

Індекс споживчої довіри, що публікується Reuters і Мічиганським університетом, на початку липня впав до 63,8, до найнижчого рівня з березня 2009 року. Місяцем раніше індекс становив 71,5.

Євро і долар продемонстрували різкі коливання після того, як Європейське банківське управління повідомило, що вісім з 90 банків не пройшли стрес-тести Євросоюзу, причому п'ять із цих банків перебувають в Іспанії. Проте ціни на нафту залишалися високими.

Серпневі ф'ючерси на топковий мазут виросли в ціні на 3,31 цента до місячного максимуму 3,1180 долара за галон. Серпневі ф'ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів виросли на 0,45 цента до 3,1293 долара за галон.