Печерський райсуд Києва сьогодні продовжить розгляд справи Тимошенко

Печерський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд по суті кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, початок засідання, яке проходитиме за адресою: вул. Хрещатик, 42а, - об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, вранці 15 липня головуючий на судовому засіданні суддя Родіон КІРЄЄВ видалив на одне судове засідання Ю.ТИМОШЕНКО, звинувативши її у неповазі до суду.

Після цього представник державного обвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА зачитувала обвинувальний висновок. Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати були відсутні на засіданні суду.

Після оголошення обвинувального висновку свою позовну заяву оголосив цивільний позивач, представник НАК «Нафтогаз України». Компанія просила суд стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО 1,5 млрд. грн. для компенсації збитків, завданих у зв’язку з підписанням газових угод.

У свою чергу, сторона державного обвинувачення зауважила, що після оголошення обвинувального висновку та заслуховування суті цивільного позову передбачається роз’яснення їх суті підсудній. Тому у засіданні Печерського райсуду було оголошено перерву до 18 липня.