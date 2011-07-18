АЕС "Фукусіма-1" терміново готують до тайфуну

Оператор аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" компанія TEPCO розпочала поспішно закладати металевими листами проломи над машинним залом третього енергоблоку станції через побоювання потужного тайфуну, що насувався на Японію, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Bloomberg.

Метеорологічне агентство Японії раніше винесло попередження про наближення потужного тайфуну до південного побережжя країни. За попередніми даними, швидкість вітру в епіцентрі тайфуну становить майже 180 кілометрів на годину (50 метрів за секунду), а його радіус досягає 300 кілометрів.

Представники TEPCO раніше заявляли, що аварійна АЕС "Фукусіма-1", на якій тривають роботи з відновлення систем охолодження реакторів, не повністю готова до літніх тайфунів.

Зливи і сильні вітри можуть сприяти попаданню радіоактивної води в навколишнє середовище, а тайфун може завдати шкоди об`єктам АЕС.

Після руйнівного землетрусу і цунамі 11 березня в Японії на розташованій на північному сході країни АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. Внаслідок інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, ввести заборону на знаходження людей у зоні відчуження, а також надіслати настійні рекомендації щодо евакуації жителів ряду районів, розташованих у радіусі 30 кілометрів і більше від АЕС.

Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морській і питній воді, а також у продуктах.