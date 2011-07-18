Біля Печерського суду проходять мітинги прихильників Тимошенко та її опонентів

На Хрещатику, біля Печерського районного суду м. Києва, проходять мітинги прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та її опонентів, які представляють «Загальновійськову спілку» колишнього депутата Партії регіонів Олега КАЛАШНИКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці відмовляються оцінити приблизну кількість учасників акції по обидва боки.

Акції прихильників Ю.ТИМОШЕНКО та її противників розділені між собою залізною огорожею, а в цьому коридорі перебувають правоохоронці і співробітники спец підрозділу «Беркут».

Проте кількість учасників акції прихильників екс-прем’єра значно перевищує кількість учасників мітингу проти Ю.ТИМОШЕНКО. «Загальновійськову спілку» представляють молоді люди, які стоять у шаховому порядку, щоб створити видимість великої кількості, та тримають свої прапори.

На мітингу представників «Загальновійськової спілки» вмикаються записи її керівника О.КАЛАШНИКОВА, а потім нечисленні учасники акції скандують «Юлю – на нари!». У цей же час прихильники Ю.ТИМОШЕНКО вигукують: «Владу геть!», «Ганьба».