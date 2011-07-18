Сьогодні на судовому процесі Тимошенко захищатиме Власенко

Захисник Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що сьогодні братиме участь у судовому засіданні з розгляду кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО за фактом перевищення службових повноважень при підписанні газових угод 2009 року.

Про це С.ВЛАСЕНКО повідомив кореспонденту УНІАН.

«Так, сьогодні я братиму участь у судовому засіданні», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на попередніх засіданнях суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО її захисник С.ВЛАСЕНКО був відсутній. За словами екс-прем’єра, він перебував у відрядженні.

Також 15 липня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не встигла внести клопотання про залучення до судового процесу чотирьох нових адвокатів. «Я хотіла сьогодні долучити чотирьох захисників і п’ятий – ВЛАСЕНКО», - сказала вона.