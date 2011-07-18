У засіданні суду по справі Тимошенко оголошено перерву для вирішення питання про видалення Власенко

У засіданні Печерського райсуду Києва оголошено перерву до 12.50 для вирішення питання про видалення з судового засідання захисника екс-прем'єра Юлії ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, після тривалої суперечки з приводу залучення до справи двох нових захисників - Миколи СІРОГО і Олександра Плахотнюка, а також щодо поведінки С. ВЛАСЕНКА, на обговорення було поставлено питання про видалення С. ВЛАСЕНКА з судового засідання.

Зокрема, під час суперечки, яка тривала більше півгодини, суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ просив двох захисників зайняти місця в залі, а не поруч з Ю. ТИМОШЕНКО, оскільки питання про їх приєднання до справи не вирішене.

Захисник С. ВЛАСЕНКО постійно намагався внести протест на ці дії голови, однак йому це не вдалося.

Після цього Р. КІРЄЄВ оголосив перерву до 12.50 для вирішення питання щодо можливого видалення С. ВЛАСЕНКА із залу суду.