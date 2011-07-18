СхідГЗК допускає відновлення експорту своєї продукції

Державне підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» допускає відновлення експорту своєї продукції в разі встановлення сприятливої ​​цінової кон'юнктури на світовому ринку, а також при досягненні річного виробництва концентрату урану на підприємстві обсягом понад 2,5 тис. тонн.

Про це в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» повідомив генеральний директор підприємства Олександр СОРОКІН.

«Щоб можна було здійснювати такі продажі, необхідно, щоб світова ціна була адекватною. Експортні поставки можливі епізодично, я їх не виключаю. До нас проявляють інтерес іноземні компанії, нещодавно комбінат відвідали представники японської компанії ITOCHU. Але говорити про системні експортні поставки можна буде лише в тому випадку, якщо ми перевищимо річний обсяг видобутку в 2,5 тис. тонн», - сказав він.

У той же час генеральний директор нагадав, що СхідГЗК в даний час має 10-річний контракт з НАЕК «Енергоатом», за умовами якого оператор АЕС викуповує весь обсяг концентрату, виробленого на підприємстві, і виконання даного контракту для СхідГЗК є пріоритетним.

Як повідомляв УНІАН, СхідГЗК припинив експортні поставки концентрату урану в березні 2008 року у зв'язку з обвалом цін на продукцію на спотовому ринку. У червні того ж року підприємство уклало довгостроковий контракт з НАЕК «Енергоатом» про закупівлю всього обсягу виробленого ним уранового концентрату протягом 2008-2018 років.

Раніше СхідГЗК експортував урановий концентрат виключно за спотовими контрактами. Основним контрагентом по них виступав французький концерн Areva.

Довідка УНІАН. ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Жовті Води) - єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди. ДП «СхідГЗК» випускає 3,3% світового виробництва урану (дані МАГАТЕ).