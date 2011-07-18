«Укртрансгаз» заощадив 231 млн. куб. м газу

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Україна» з початку року за рахунок електропривідних газоперекачувальних агрегатів (ЕГПА) зекономила 231,1 млн. куб. м паливного газу загальною вартістю 675 млн. грн., а економічний ефект від використання ЕГПА склав 176 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що за червень поточного року на виробничо-технологічні потреби компанія використала 228 млн. куб. м паливного газу. При цьому 39 млн. куб. м паливного газу загальною вартістю 122 млн. грн. вдалося заощадити за рахунок ЕГПА. У підсумку економічний ефект від використання ЕГПА в червні 2011 року склав 36 млн. грн.

Нагадаємо, що в 2010 році для транспортування природного газу «Укртрансгаз» почав активно використовувати ГПА з електроприводом. Це дозволило вивільнити орієнтовно 260 млн. куб. м паливного газу, а економічний ефект від заміни роботи ГТУ на електропривідні ГПА склав близько 150 млн. грн.

З метою подальшої економії природного газу, зменшення залежності від постачальників і т.п. в ДК «Укртрансгаз» крім організаційно-технічних заходів щодо використання електропривідних ГПА в поточному році розроблена програма переведення окремих КС (Яготин, Бердичів) на електропривідні ГПА. Робочі проекти з даними КС планують розробити в поточному році, а в наступному - почати будівництво. Загальна кошторисна вартість цих об'єктів з обладнанням становить більше 1,5 млрд. грн.

Довідка УНІАН. На магістральних газопроводах ДК «Укртрансгаз» 110 компресорних цехів (КЦ) на 72-х компресорних станціях, на яких встановлено 702 газоперекачувальних агрегатів широкого спектру одиничної потужності - від 4 до 25 МВт, з різними типами приводних двигунів: газотурбінних - 448 одиниць, 20 типів ГПА - 63%; електропривідних - 158 одиниць, 4 типи ГПА - 23%; газомотокомпресорних - 96 одиниць, 3 типи ГПА - 14%.