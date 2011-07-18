Кірєєв усунув Власенка від захисту Тимошенко

Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення про усунення Сергія ВЛАСЕНКА від захисту у справі, порушеної проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ зачитав після перерви.

Таке рішення суддя ухвалив у зв`язку з систематичним порушенням С.ВЛАСЕНКОМ встановленого порядку ведення судового засідання.

Крім того, в рішенні суду вказується, що С.ВЛАСЕНКО постійно зловживає недостойними висловлюваннями на адресу суду.

Суддя Р.КІРЄЄВ також вважає за доцільне звернутися до Комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики з приводу системного порушення С.ВЛАСЕНКОМ норм моралі та порушення встановленого порядку в судовому розгляді справи та неповаги до суду.

У своєму рішення головуючий у засіданні також рекомендує Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури при Кабінеті міністрів України розглянути питання про позбавлення С.ВЛАСЕНКА ліцензії на адвокатську діяльність.

За словами Р.КІРЄЄВА, це рішення суду може бути оскаржено в Апеляційному суді Києва протягом 15 днів.

Після оголошення рішення С.ВЛАСЕНКО покинув залу засідання, перед тим звернувшись із заявою до судді з вимогою надати Ю.ТИМОШЕНКО три дні згідно із законодавством на визначення нового захисника замість нього.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи це рішення суду, заявила, що суддя «Р.КІРЄЄВ виконав заздалегідь сплановану провокацію».

«Маріонетка КІРЄЄВ виконав заздалегідь сплановану провокацію та усунув від участі у справі Сергія ВЛАСЕНКА", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter.