Суддя Кірєєв відсторонив Власенка від захисту Тимошенко

Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ прийняв рішення про відсторонення Сергія ВЛАСЕНКА від захисту у справі, порушеній проти екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р. КІРЄЄВ зачитав після перерви.

Таке рішення суддя прийняв у зв'язку з систематичним порушенням С. ВЛАСЕНКОМ встановленого порядку ведення судового засідання.

Крім того, в рішенні суду вказується, що С. ВЛАСЕНКО постійно зловживає негідними висловами на адресу суду.

Суддя Р. КІРЄЄВ також вважає за доцільне звернутися до Комітету Верховної Ради з питань регламенту і депутатської етики з приводу системного порушення С. ВЛАСЕНКОМ норм моралі та порушення встановленого порядку в судовому розгляді справи і неповаги до суду.

У своєму рішення головуючий у засіданні також рекомендує Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури при Кабінеті міністрів України розглянути питання про позбавлення С. ВЛАСЕНКА ліцензії на адвокатську діяльність.

За словами Р. КІРЄЄВА, це рішення суду може бути оскаржене в Апеляційному суді Києва протягом 15 днів.

Після оголошення рішення С. ВЛАСЕНКО покинув зал засідання, перед тим звернувшись із заявою до судді з вимогою надати Ю. ТИМОШЕНКО три дні згідно із законодавством на визначення нового захисника замість нього.

У свою чергу Ю. ТИМОШЕНКО, коментуючи це рішення суду, заявила, що суддя «Р. КІРЄЄВ виконав заздалегідь сплановану провокацію».

«Маріонетка КІРЄЄВ виконав заздалегідь сплановану провокацію і відсторонив від участі у справі Сергія ВЛАСЕНКО", - написала Ю. ТИМОШЕНКО на своїй сторінці на Twitter.