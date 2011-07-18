Тимошенко вимагає від суду долучити до її захисту нових адвокатів

Екс-прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Печерського районного суду Києва долучити до її захисту нових адвокатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час судового засідання після відсторонення від її захисту Сергія ВЛАСЕНКА.

У той же час суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ почав вимагати, щоб Ю. ТИМОШЕНКО стоячи робила свою заяву.

Крім того, він вимагав від звинуваченої пояснити, на адресу кого вона непристойно висловилася.

«До кого ви зверталися з цим висловлюванням?», - запитав Р. КІРЄЄВ у Ю. ТИМОШЕНКО.

«Я ні до кого в цьому залі не зверталася», - відповіла вона.

Раніше, перед оголошеною тільки що 15-хвилинною перервою в засіданні, під час суперечки між Р. КІРЄЄВИМ та С. ВЛАСЕНКОМ Ю.ТИМОШЕНКО сказала єдине слово «фашист».

Вона відповіла, що нічого не пояснюватиме.

Ю. ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що суд зобов'язаний розглянути письмову заяву, яка зареєстрована в канцелярії, про залучення нових захисників.

«Те, що не допускаються захисники, це грубе порушення моїх прав», - сказала вона.