Тимошенко під розписку вручили копію уточненої позовної заяви «Нафтогазу»

Секретар судового засідання у Печерському районному суді Києва вручив екс-прем'єру Юлії ТИМОШЕНКО під розписку копію уточненої позовної заяви НАК «Нафтогаз Україна» про стягнення з неї 1,516 млрд. грн. для компенсації збитків, нібито нанесених компанії в результаті підписання у 2009 році газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, копія позовної заяви була передана після того, як Ю. ТИМОШЕНКО заявила, що не отримувала її поштою.

Перед цим Ю. ТИМОШЕНКО кілька разів вимагала від судді Родіона КІРЄЄВА розглянути її заяву про залучення нових адвокатів. «Я вимагаю дати мені захисників - ПЛАХОТНЮКА і СІРОГО, інакше весь цей судовий процес перетворюється на абсурд», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

У той же час головуючий на судовому засіданні кожен раз вимагав від Ю. ТИМОШЕНКО звертатися із заявою у встановленому порядку, тобто стоячи. «Суд зобов'язаний реагувати на порушення закону. Я знову роблю вам зауваження і попереджаю про недопустимість такої поведінки», - сказав суддя Р. КІРЄЄВ.

Після цього Ю. ТИМОШЕНКО встала і передала свою заяву про залучення нових адвокатів безпосередньо судді.