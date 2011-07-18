Суд не задовольнив клопотання Тимошенко та її захисту про відвід судді Кірєєву

Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту про відвід головуючому у засіданні судді Родіону КІРЄЄВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя Р.КІРЄЄВ після повернення із нарадчої кімнати.

«У заяві не міститься підстав для задоволення клопотання. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Микола СІРИЙ після допуску до захисту Ю.ТИМОШЕНКО заявив клопотання про відвід судді Р.КІРЄЄВУ через порушення ним кримінально-процесуального права при видаленні народних депутатів та обвинувачуваної Ю.ТИМОШЕНКО із судового засідання 15 липня 2011 року, а також через недопуск до того засідання нових адвокатів.