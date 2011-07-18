Другий адвокат Тимошенко подав заяву про відвід Кірєєву

Другий захисник у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК зробив заяву про відвід головуючому судді Печерського райсуду Родіону КІРЄЄВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява була зроблена на початку поновлення судового засідання.

Зокрема, О.ПЛАХОТНЮК зауважив, що з 15 липня Р.КІРЄЄВ порушував права Ю.ТИМОШЕНКО на захист, оскільки не допускав її захисників до участі в судовому засіданні.

«Це свідчить про упередженість та необ’єктивність судді», - сказав він.

О.ПЛАХОТНЮК наголосив, що суддя Р.КІРЄЄВ своїми діями перешкоджав наданню Ю.ТИМОШЕНКО правового захисту.

Він нагадав, що після видалення Ю.ТИМОШЕНКО 15 липня з судового засідання Р.КІРЄЄВ відмовився допустити його як захисника до справи, незважаючи на те, що йому були надані відповідні документи.

Адвокат також нагадав, що пізніше він взагалі був видалений із зали суду.

В свою чергу інший адвокат Микола СІРИЙ заявив, що підтримує це клопотання свого колеги і попросив Р.КІРЄЄВА оголосити про вибачення перед Ю.ТИМОШЕНКО.

Він заявив, що в своїх висловах стосовно Ю.ТИМОШЕНКО Р.КІРЄЄВ допустив зневагу по відношенню до її гідності та честі.

Зі свого боку представники державного обвинувачення попросили Р.КІРЄЄВА не задовольняти відповідної заяви захисників Ю.ТИМОШЕНКО за відсутності підстав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Микола СІРИЙ вже заявляв клопотання про відвід судді Р.КІРЄЄВУ через порушення ним кримінально-процесуального права при видаленні народних депутатів та обвинувачуваної Ю.ТИМОШЕНКО із судового засідання 15 липня 2011 року, а також через недопуск до того засідання нових адвокатів.

Водночас суддя Р.КІРЄЄВ це клопотання не задовольнив.