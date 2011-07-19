Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо боргу Європи

Ф'ючерси на нафту в понеділок упали, оскільки побоювання з приводу європейської боргової кризи підштовхнули долар США до зростання проти євро і викликали занепокоєння щодо ослаблення попиту на нафту, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування серпневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту впали на 1,31 долара, або на 1,4%, до 95,93 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE подешевшали на 1,23 долара, або на 1,1%, до 116,03 долара за барель.

Ціни на нафту на NYMEX впали до 94,69 під час торгів у понеділок на тлі побоювань, що європейська боргова криза поширюється на країни, що використовують єдину європейську валюту. Опубліковані минулого тижня результати стрес-тестів європейських банків, названих критиками занадто м'якими, не змогли заспокоїти ринок. Пара євро / долар впала до 1,40145, найнижчого рівня майже за тиждень.

Ф'ючерси на нафту переважно орієнтувалися на валютні ринки в понеділок у відсутність фундаментальних факторів. Зміцнення долара звичайно чинить тиск на ціни на нафту, роблячи ціни на цей сировинний товар, які обчислюються в доларах, більш дорогими для власників інших валют. Боргова криза єврозони також викликала побоювання, що економічне зростання на континенті буде залишатися слабким.

Ф'ючерси на нафту на NYMEX в останній місяць в основному дотримувалися діапазону 90-100 доларів за барель. Занепокоєння з приводу боргових проблем Європи і млявого відновлення економіки США - найбільшого в світі споживача нафти - утримали ціни на нафту від повернення до недавнього максимуму в районі 115 доларів за барель, досягнутого в травні.

Однак сильний попит з боку економік, що розвиваються, таких як економіка Китаю, другого найбільшого споживача нафти, і побоювання з приводу постачань з Лівії та інших країн завадили відкочуванню цін.

Крім того, вірогідність третього раунду грошово-кредитного стимулювання з боку Федеральної резервної системи США також надає підтримку ф'ючерсам на нафту. Хоча голова ФРС Бен БЕРНАНКЕ минулого тижня охолодив надії на швидке відновлення кількісного пом'якшення, він, тим не менш, не виключив можливість таких заходів у майбутньому.

Пізніше на цьому тижні увага ринку зміститься на боргові проблеми США. Конгрес до 2 серпня повинен вирішити, чи підвищувати борговий ліміт країни, який на даний момент становить 14290000000000. доларів.

Обговорення щодо верхньої межі боргу не мають прямого впливу на ціни на нафту, але трейдери будуть уважно стежити за переговорами та їх впливом на інші ринки, особливо фондовий та валютний. За словами аналітиків, якщо борг не буде підвищений, це викличе втечу від ризикованих активів, таких як сировинні товари та акції.

Серпневі ф'ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів знизилися на 3,19 цента, або на 1%, до 3,0974 долара за галон. Серпневі ф'ючерси на топковий мазут знизилися на 4,03 цента, або на 1,3%, до 3,0777 долара за галон.