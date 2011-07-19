Азаров сподівається, що Росія змінить позицію щодо участі в модернізації української ГТС

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що зараз, коли роботу з модернізації української газотранспортної системи практично почато за підтримки міжнародних фінансових організацій, Росія змінить свою позицію щодо своєї участі в цьому проекті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Ми неодноразово запрошували Росію брати участь в модернізації нашої газотранспортної системи. Проте, коли ми це робили на словах, а самі не докладали матеріальних зусиль і витрат, Росія реагувала так, як вона реагувала. Зараз для наших російських партнерів абсолютно очевидно, що ми цю роботу почали, і не просто почали – ми її почали за участі наших європейських партнерів. Ми вже пішли на витрати. І я думаю, що зараз позиція Росії змінюватиметься у світлі наших практичних кроків. Ми на це розраховуємо, принаймні», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він також повідомив, що планує зустрітися з російським колегою Володимиром ПУТІНИМ, проте не уточнив можливі терміни зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна почала реалізацію проекту «Модернізація і реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород». Реалізація проекту почалася зварюванням символічного золотого стику трубопроводів, в якому взяли участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО. Також у заході взяли участь керівництво НАК «Нафтогаз України», ДК «Укртрансгаз», представники міжнародних фінансових організацій і зарубіжних газових компаній.

30 червня ц.р. голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що у разі створення СП між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» у «Нафтогазу» з`явиться можливість фінансувати модернізацію ГТС України.

На думку експертів, Росія братиме участь в модернізації української ГТС тільки після створення СП «Газпрому» і «Нафтогазу».

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі і однієї з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км в однонитковому численні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.