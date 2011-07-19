Нафтогаз підписав з ЄБРР і ЄІБ документи про кредитування модернізації ГТС

НАК «Нафтогаз України» підписав з Європейським банком реконструкції і розвитку і Європейським інвестиційним банком документи про кредитування модернізації газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, документи були підписані сьогодні.

«Нафтогаз України» підписав з Європейським банком реконструкції і розвитку меморандум, а з Європейським інвестиційним банком – лист про наміри, в яких фіксуються наміри банків щодо фінансування проекту модернізації української ГТС.

Згідно з документами, кошти по 154 млн. дол. від кожного банку планується виділити вже цього року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство палива та енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів для модернізації ГТС України до 2018 року.

Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня надійності роботи газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», керівництво «Нафтогазу» прийняло рішення щодо фінансування в 2011 році початку робіт за проектом «Реконструкція лінійних споруд газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород (I черга)» за рахунок власних коштів.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» планує вкласти 543 млн. дол. у модернізацію першої черги газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Також планується, що 308 млн. дол. з цієї суми становитимуть інвестиції, а інше – власні фінанси.

Роботи з модернізації планується проводити від 3 до 5 років залежно від конкретних потреб. На модернізацію всього газопроводу потрібно близько 1,2 млрд. дол.

Сьогодні Україна розпочала реалізацію проекту «Модернізація і реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород». Реалізація проекту розпочалася зварюванням символічного золотого стику трубопроводів, в якому взяли участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО. Також у заході взяли участь керівництво НАК «Нафтогаз України», ДК «Укртрансгаз», представники міжнародних фінансових організацій і зарубіжних газових компаній.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів завдовжки 37,6 тис. км в однонитковому вимірі, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.