ЕАГ знизила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,85 грн./л

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості рекомендувала нафтотрейдерам до 22 липня знизити верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,85 грн./л, на дизельне паливо - до 9, 40 грн./л.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що таке рішення ЕАГ ухвалила на своєму засіданні 18 липня.

Головуючий на засіданні міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО зазначив, що нинішня світова тенденція на ринку нафтопродуктів і нафти дозволяє операторам українського ринку знизити ціни на нафтопродукти.

«Ми хочемо, щоб люди у нас бачили тенденцію до зниження вартості нафтопродуктів, враховуючи зменшення ціни на нафту на світових ринках. Хочу ще раз наголосити, що наша найголовніша задача - це стабільність на ринку. Я вважаю, що зараз ми пройшли найважчий період, коли у наших сусідів був дефіцит, і це могло відбитися на нас», - зазначив Ю. БОЙКО.

У ході засідання ЕАГ її учасники також відзначили, що сьогодні ситуація на українському ринку нафтопродуктів є стабільною і прогнозованою. За оцінками учасників, наявні запаси палива на ринку дозволяють повністю забезпечити попит на бензини усіх марок і дизпаливо в Україні в короткостроковій і довгостроковій перспективах.

Під час засідання ЕАГ також обговорювалася низка питань, які стосуються законодавчого врегулювання функціонування ринку нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня ц.р. ЕАГ знизила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до рівня 9,90 грн./л, а на дизельне паливо - до 9,50 грн./л.