Підприємства ТКЕ повинні погасити борги за газ до початку опалювального періоду

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз Україна» нагадує, що відповідно до графіків погашення заборгованості підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) мають сплатити всю суму заборгованості за природний газ до початку опалювального періоду 2011-2012 рр.., тобто до 1 жовтня 2011 р.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що в разі наявності у тепловиробників заборгованості за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ і непроведення розрахунків за нього в повному обсязі, у ДК «Газ Україна» не буде законних підстав для поставок підприємствам-боржникам природного газу в новому опалювальному періоді 2011-2012 рр..

Компанія відзначає, що з метою активізації погашення заборгованості підприємствами ТКЕ за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 років (з 1 жовтня 2010 р.), ДК «Газ Україна» провела наради з керівниками місцевих органів влади і теплопостачальних підприємств Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей.

На нарадах розглядався стан погашення заборгованості за газ і виконання графіків її погашення основними підприємствами ТКЕ - боржниками Дніпропетровської (а саме міст Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Вільногірськ), Одеської та Харківської областей.

Станом на 15 липня 2011 р., основні теплопостачальні підприємства - боржники Одеської області виконують графік погашення заборгованості за газ лише на 20%, Харківської - на 51%, Дніпропетровської - на 56%.

Після завершення опалювального періоду підприємствами ТКЕ, які мають заборгованість за спожитий природний газ, були надані ДК «Газ Україна» гарантійні листи - графіки погашення заборгованості і баланс (структура) заборгованості за газ, затверджені керівництвом місцевих органів влади.

Залежно від фактичного виконання графіків погашення заборгованості та у відповідності з позитивним балансом заборгованості за газ вирішується питання щодо виділення підприємствам ТКЕ планових обсягів природного газу для виробництва гарячої води в міжопалювальний період.

ДК «Газ України» висловлює стурбованість у зв'язку з тим, що досить багато теплопостачальних підприємств не виконують власні гарантійні зобов'язання, зафіксовані в листах-графіках щодо погашення заборгованості за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ.

Згідно з даними оперативного аналізу стану виконання графіків погашення заборгованості підприємствами ТКЕ (за період з квітня по липень ц.р., станом на 15 липня 2011 р.), на 0% виконуються графіки погашення заборгованості за газ у м. Києві (без ПАТ «Київенерго»), у Черкаській та Волинській областях, на 16% - в Івано-Франківській, 20% - в Одеській, 51% - у Харківській, 56% - у Житомирській і Дніпропетровській, 66% - у Херсонській, 74% - у Чернівецькій, 79% - у Львівській, 82% - у Луганській областях, 70% - в АР Крим і 86% - у м. Севастополь.

Взагалі не надали графіки погашення боргів за газ ПАТ «Київенерго», підприємства ТКЕ Закарпатської та Кіровоградської областей.

Довідка УНІАН. Станом на 18 липня 2011 р., заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 року (з 1 жовтня 2010 р.), становить 4,8 млрд. грн. (Без ПАТ «Київенерго»). Рівень розрахунків підприємств ТКЕ складає 66%.