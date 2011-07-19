Експерт прогнозує підписання восени домовленостей між Україною і РФ про ціну на газ

Директор Українського Банку Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ прогнозує, що восени Україна і Російська Федерація можуть підписати нові домовленості про тіснішу співпрацю, зокрема, щодо питання ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 19 липня, під час прес-конференції.

«Про те, що саме ЯНУКОВИЧ запропонував ПУТІНУ (в питанні співпраці України з Митним союзом – УНІАН), ми можемо лише здогадуватися, але в будь-якому випадку, ПУТІНА це зацікавило. Я впевнений, що як мінімум, восени ми станемо свідками якоїсь домовленості по тіснішому зв`язку між Росією та Україною, оскільки Україні життєво необхідно до четвертого кварталу добитися знижки на газ», - зазначив він.

За словами В.КОРНІЛОВА, питання про знижки на російський газ для України «не припиняються впродовж тривалого періоду часу». Проте коли ця тема в черговий раз піднялася, Росія дала Україні зрозуміти, що цього можна досягти лише приєднавшись до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу в форматі “3+1”. Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські й українські урядові експерти активно працюють над запропонованим Україною варіантом співпраці з Митним союзом за схемою "3+1".

Разом із цим, 15 липня В.ПУТІН заявив, що поки невідомо, чи увійде Україна в Митний союз, а потім у Економічний простір.

28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».