Ціна реалізації скрапленого газу на аукціоні УМВБ знизилася на 11,4%

Середня ціна реалізації скрапленого газу 19 липня на аукціоні № 40УТН на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) знизилася на 11,4%, або на 1165,15 грн., порівняно з попереднім аукціоном, до 9071,21 грн. за тонну з ПДВ. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі УМВБ.

У повідомленні наголошують, що на аукціоні були реалізовані 0,462 тис. тонн скрапленого газу на загальну суму 4 млн. 190,9 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна реалізації скрапленого газу 7 липня на аукціоні № 38УТН на УМВБ збільшилася на 31,2%, або на 2434,04 грн., порівняно з попереднім аукціоном, до 10236,36 грн. за тонну з ПДВ. Аукціон № 39УТН від 14 липня не відбувся.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов`язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, скрапленого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.