ДІЯР відклала питання про розширення експлуатації палива Westinghouse на українських АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання відклала прийняття рішення з питання про можливість розширення дослідно-промислової експлуатації ядерного палива виробництва транснаціональної компанії Westinghouse (США) на українських АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняте на засіданні колегії регулятора у вівторок.

Питання відкладене у зв`язку з розбіжностями між членами колегії інспекції і НАЕК «Енергоатом» щодо формулювання проекту редакції постановчої частини рішення.

Під час засідання колегії президент "Енергоатома" Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ висловив здивування позицією ДІЯР у зв`язку із зволіканням при ухваленні рішення з цього питання. При цьому він зазначив, що НАЕК раніше направив на адресу регулятора всю необхідну документацію для прийняття позитивного рішення по можливості завантаження в 2-й енергоблок Південно-Української АЕС і 5-й енергоблок Запорізької АЕС збірок ТВС-W.

Тим часом, голова інспекції Олена МИКОЛАЙЧУК доручила підготувати до 21 липня остаточні пропозиції експлуатуючої організації і членів колегії з питання можливості завантаження американського палива у вказані блоки.

Головний державний інспектор з ядерної і радіаційної безпеки Михайло ГАШЕВ спрогнозував, що голосування колегії з цього питання може відбутися до кінця наступного тижня. При цьому він зазначив, що в разі ухвалення негативного для НАЕК рішення стосовно дослідного палива, терміни ремонту енергоблока №2 ПУАЕС можуть затягтися, оскільки експлуатуюча організація має документально погоджувати завантаження 42 замінюючих складок виробництва ТВЕЛ.

Як повідомляв УНІАН, у травні Westinghouse поставив на ПУАЕС 42 збірки для завантаження в 2-й енергоблок станції. Зараз паливо знаходиться на майданчику станції, а сам блок виведений у планово-запобіжний ремонт (прогноз щодо закінчення - 7 вересня ц.р.)

На даний момент у 3-му енергоблоці ПУАЕС експлуатується 84 ТВС-W у рамках другого етапу кваліфікації ядерного палива Westinghouse на українських АЕС.

З 2011 року Westinghouse розпочала комерційні постачання ядерного палива в Україну у рамках відповідного комерційного контракту з НАЕК, підписаного в березні 2008 року.