На Київщині та Житомирщині через негоду знеструмлено майже 60 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 59 населених пунктів у двох областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС України, у Київській області без електропостачання залишилось 58 населених пунктів, у Житомирській – 1.