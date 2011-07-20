На Київщині та Житомирщині через негоду знеструмлено майже 60 населених пунктів
09:19, 20 липня 2011Енергетика
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Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 59 населених пунктів у двох областях України.
Як повідомляє прес-служба МНС України, у Київській області без електропостачання залишилось 58 населених пунктів, у Житомирській – 1.
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