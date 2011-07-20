«Укргазвидобування» у І півріччі збільшила обсяги буріння на 23%

Буровими підприємствами ДК «Укргазвидобування» у січні-червні пробурено 134 тис. м проходки, що на 25 тис. м, або 23% більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні наголошують, що з початку року обсяги експлуатаційного буріння склали 64 тис. м, розвідувального - 70 тис. м.

Також у повідомленні зазначено, що сьогодні ДК «Укргазвидобування» здійснює буріння на 41 родовищі і площі.

У червні передано в експлуатацію 7 нових свердловин, серед них високопродуктивна свердловина № 70 на Летнянському родовищі (Львівська обл.) з дебітом 115 тис. куб. м на добу.

Нагадаємо, компанія веде буріння 59 свердловин, основні роботи здійснюються на Яблунівському, Березівському, Східно-Полтавському і Західно-Хрестищенському родовищах. Зокрема, на Березівському родовищі завершено буріння двох свердловин з дебітом 150 і 65 тис. куб м на добу.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» - найбільша газовидобувна компанія України. За підсумками 2010 року підприємствами компанії видобуто 14,8 млрд. куб. м газу, майже 75% загального видобутку в Україні. ДК «Укргазвидобування» здійснює діяльність у 11 регіонах України. До складу ДК «Укргазвидобування» входить бурове управління «Укрбургаз», яке складається з Хрестищенського, Шебелинського, Полтавського та Стрийського відділень.