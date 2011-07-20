«Київгаз» виконає заміну газових мереж в 1,5-кілометровій зоні НСК «Олімпійський»

ПАТ «Київгаз» (м. Київ) має намір вперше за останні 15 років виконати заміну газових мереж завдовжки близько 10 км в 1,5-кілометровій зоні НСК «Олімпійський».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що до кінця серпня буде проведено ремонтні роботи на вул. В.Васильківській, а до 15 жовтня - на вул. Еспланадній, Шота Руставелі і Жилянській.

Як повідомив голова правління «Київгаз» Сергій ГОРОВИЙ, «оскільки в місцях, де необхідна заміна газових мереж, є мощені тротуари, роботи виконуватимуться методом горизонтально-направленого буріння. Це дозволить виконати якісно роботу без зайвого шуму і з мінімальним пошкодженням асфальтового покриття».

«Ми проводимо заміну труб за новою «безтраншейною» технологією, що дає можливість виконувати роботу швидко і якісно. Завдяки практично безшумному обладнанню працюватимемо цілодобово, не заважаючи при цьому жителям столиці», – додав він.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київгаз» (м. Київ) займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям в Києві.